Taxichauffeurs staken voor loonsverhoging

#dGschool: 'Tussen wiskunde en Duits snel even de sportschool in'

10 oktober BEMMEL - Het project #dGschool is van start. Vanuit het epicentrum van het Over Betuwe College in Bemmel, midden in de ontvangstruimte, is de redactie van de Betuwe-editie van deze krant een week lang gehuisvest. Deze editie staat daarom een week lang in het teken van jongeren en het onderwijs.