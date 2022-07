Teleurstelling en begrip over besluit schrappen ‘Betuweroute’ van Vierdaagse: ‘De volksgezondheid staat op nummer één’

Manege Agnieten­hof in Elst snapt ‘heksen­jacht’ rond verhard koepad niet

ELST - Manege Agnietenhof in Elst voelt zich in een dwangsomzaak rond een verhard paadje flink in het pak genaaid door de Omgevingsdienst Regio Arnhem (Odra). Dat bleek donderdag tijdens een spoedzaak bij de Raad van State.

15 juli