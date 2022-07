Thijmen (11) volgt Eva op als kinderburgemeester van Overbetuwe

De 11-jarige Wien is de achtste kinderburgemeester van Overbetuwe sinds die gemeente deze functie in het leven riep. Het doel ervan: de afstand tussen de jongere jeugd in die gemeente en de politiek te verkleinen en jongeren nadrukkelijker te betrekken bij beleid dat hen aangaat.

Volledig scherm Eva Gül hangt de ambtsketen die bij de functie van kinderburgemeester hoort om bij Thijmen Wien uit Oosterhout. Hij volgde Gül donderdagmiddag op als kinderburgemeester van Overbetuwe. © Erik van 't Hullenaar

Rookvrije generatie

De kinderen krijgen daarbij de vrije hand om onderwerpen die ze belangrijk vinden aan te dragen en ook daadwerkelijk in daden om te zetten. De voorganger van Wien, Eva Gül, stond in haar afscheidstoespraak dan ook stil bij het eerste rookvrije speelterrein dat in Overbetuwe werd geopend. Het stimuleren van een rookvrije generatie was dan ook één van de punten die zij op de politieke agenda had gezet.

Ceremoniële taken

Maar ze keek ook met veel plezier terug op de ceremoniële taken die bij de functie horen. Het ontvangen van Sinterklaas in Madriel maar ook het spreken op de dodenherdenking op 4 mei. Burgemeester Patricia Hoytink-Roubos roemde Eva dan ook voor de wijze waarop ze dat deed.

Oud en jong meer samenbrengen

Met het afdoen van haar ambtsketting, om die vervolgens om de schouders van Thijmen Wien te leggen, droeg Eva Gül ook haar taken en wensen aan de jonge Oosterhouter over. Het samenbrengen van jongeren en ouderen bijvoorbeeld, waarbij wel stappen zijn gezet maar Thijmen ook veel belang aan hecht. Het liefst in combinatie met buiten zijn, want hij ziet nieuw aan te leggen plekken voor buitenspelen in de kleinere kernen als ideale plek om ouderen te ontmoeten. ,,En klusjes in de tuin of boodschappen doen voor ouderen. Daar wil ik me voor inzetten.”