Toeristen uit Andelst middelpunt van vechtpartij op schip

de derde helft Bingoënde aanvoerder, zwaargewicht langs de lijn en Boy Boy 'Bosjesman' Martin

12:21 In deze rubriek een verzameling anekdotes en opvallende gebeurtenissen uit de wandelgangen van het amateurvoetbal uit de regio. Met deze week: Eendracht-speler praat nooit meer tegen de scheids, cliché's bij Arnhemse Boys in aanloop naar een verwachte walk over en Mouhouti's schoenen blijven toch in de kast.