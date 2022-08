Toewijzing thuishulp niet meer via gemeente in Overbetuwe, rechtstreeks bij de zorgaanbieder

De Betuwse gemeente maakt daarmee precies de tegenovergestelde beweging dan buurgemeente Arnhem, waar het aanvragen van thuishulp juist is gecentraliseerd. Het gebrek aan personeel in de huishoudelijke hulpsector is daarbij het grootste probleem. In Arnhem is om die reden gekozen voor een centrale toewijzing, waarbij mensen die de hulp het hardste nodig hebben voorrang krijgen en de inschrijftijd niet langer leidend is.

Langer wachten

Een woordvoerder van de gemeente Overbetuwe ziet ook dat aanvragers van huishoudelijke hulp langer dan gebruikelijk op hulp moeten wachten. Toch heeft de gemeente er vertrouwen in dat aanvragen via de aanbieders soepel zal verlopen. ,,We zien dat die prioriteit geven aan inwoners voor wie de zorg urgent is”, zegt een gemeentewoordvoerder.

Alle cliënten die al via de gemeente hulp in de huishouding kregen, vaak om gezondheidsredenen of ouderdom, zijn in de maand juli inmiddels bij de in die gemeente actieve zorgaanbieders ondergebracht. De nieuwe regeling is per 1 juli ingevoerd.

Minder nijpend

In Lingewaard is de situatie ook minder problematisch dan in Arnhem. ,,Wij werken met andere zorgaanbieders dan in Arnhem, qua wachttijden is de situatie hier dan ook minder nijpend. De brief over personeelstekorten die Arnhem heeft rondgestuurd hebben wij dus niet hoeven te verzenden”, zegt een woordvoerder.

Naast thuishulp heeft Lingewaard ook nog de beschikking over een was- en strijkservice. ,,Zo kunnen we onze inwoners maatwerk bieden bij de hulp in het huishouden wanneer de standaard voorzieningen in individuele gevallen niet passend zijn.”