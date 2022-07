Try-outconcert op Dorpsplein in Elst; Ad Hoc oefent voor Europese toer

ELST - Vakantieorkest Ad Hoc speelt vrijdagavond 29 juli op het plein voor het gemeentehuis in Elst. Het is een gratis try-out voor het orkest aan een toer in Oostenrijk en Duitsland begint.

Ad Hoc is een harmonieorkest met een kleine zeventig muzikanten uit het hele land dat elk jaar de zomervakantie doorbrengt in Duitsland en Oostenrijk. Daar worden in de zomerweken verschillende concerten gegeven, maar voor de reis begint houdt het orkest concerten in eigen land.



Na try-outs in Breda en Den Haag heeft het Centrummanagement Elst (CME) het derde en laatste proefconcert naar de Dorpsstraat gehaald.

Gratis concert

Het gratis ‘klapstoelconcert’ begint vrijdag om 20.00 uur. Centrummanager Jan Rouwhorst is er blij mee. ,,We proberen met de verschillende activiteiten in het centrum een breed publiek te bedienen en dit concert spreekt denk ik vooral de oudere inwoners aan. Ad Hoc brengt klassieke en harmoniemuziek en we denken daar vooral het wat oudere publiek een plezier te doen”, aldus Rouwhorst.

Zelf klapstoel meenemen

Het CME zorgt zelf voor een aantal stoelen op het plein voor het gemeentehuis, maar Rouwhorst zegt dat ‘klapstoelconcert’ ook betekent dat mensen zelf een stoel mee kunnen nemen. ,,En dan kunnen ze zelf een mooi plekje op het plein kiezen.”

Ad Hoc probeert harmoniemuziek op een originele manier onder de aandacht te brengen bij breed publiek. Om die reden speelt het orkest op laagdrempelige openluchtlocaties waar veel mensen, die normaliter niet met het medium blaasmuziek in aanraking komen, kunnen worden bereikt.

Tijdens het concert is er ook aan de inwendige mens gedacht. De horeca bij het optreden is in handen van lunchroom Bij Dees, waar de musici voor de deur optreden.