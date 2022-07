Tuin 17 zwaait na twee jaar gedwongen stilte groep acht weer uit

Het zijn er in Heteren op de kop af dertig. Op een podium op het schoolplein hebben alle andere klassen al een lied voor de jongens en meisjes van groep acht gezongen.



Omringd door een muur van ouders en grootouders is het podium daarna voor de oudste leerlingen zelf. Daar worden ze in groepjes van drie één voor één toegesproken door de vier leerkrachten van groep acht.