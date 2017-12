Ultimatum voor MeSa Zorg: personeel onvoldoende gekwalificeerd

De gemeente kreeg ‘diverse signalen’ over de kwaliteit van de zorg en gaf samen met de Regio Centraal Gelderland de GGD opdracht om onderzoek te doen naar de kwaliteit van de zorg. „Helaas is uit het onderzoek gebleken dat de stichting er niet in slaagt zorg van de gewenste kwaliteit te bieden.”



De stichting is volgens de gemeente momenteel druk bezig met het werven van gekwalificeerd personeel en schakelt waar nodig ook gespecialiseerde hulp in bij andere zorgaanbieders. Als het verbeterplan niet goed genoeg is, verbreken de gemeente Overbetuwe en de Regio Centraal Gelderland de contracten met MeSa Zorg. „Zodat we een goed, snel en passend alternatief voor de huidige cliënten kunnen zoeken. De zorg voor de cliënten is onze eerste verantwoordelijkheid, en we zetten daar dan ook vol op in.”