Valburg heeft het hoogste percentage geactiveerde Doet-cheques, maar Elst heeft het meeste geld

Overbetuwe Doet cheques worden door de gemeente aan alle volwassen inwoners van Overbetuwe beschikbaar gesteld en vertegenwoordigen in de regel een waarde van 7,50 euro. Inwoners kunnen hun cheque verzilveren door ze aan een goed doel, initiatief of vereniging in Overbetuwe toe te wijzen. In feite gaat het om subsidie die Overbetuwe via de cheques daar wil laten landen waar onder inwoners draagvlak voor is.