Van een wereldberoemde dj tot een tribute aan Nirvana: op het Lowlands van de Betuwe komt alles voorbij

HUISSEN - Het Lowlands van de Betuwe, de muzikale apotheose van de zomer. Het tweedaagse festival Under the Milky Way, dat het eerste weekend van september in Huissen wordt gehouden, is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een professioneel evenement dat bezoekers van ver buiten de gemeentegrenzen trekt. Vijf redenen wat Under the Milky Way bijzonder maakt.