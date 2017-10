Van wie is deze pony die plots in een wei in Gendt stond?

GENDT - De Gendtse Renate van Gendt kreeg wel een heel bijzondere verrassing op dierendag. Toen haar man woensdagochtend bij hun drie pony's in de wei ging kijken, stonden er niet drie, maar vier. Het hek zat dicht, maar het slot was opengeknipt. Het dier stond erbij alsof het niet anders gewend was.

Toen haar man gekscherend zei dat hij een verrassing voor haar had, dacht Renate eerst nog dat er 'weer een egeltje in de wei zou zitten'. Niets bleek minder waar. Er stond een goed verzorgde, bruine merrie in hun wei die van de Kapelstraat tot aan de Woerdsestraat in Gendt loopt.

In de buurtapp wordt Van Gendt vervolgens op een man uit de wijk gewezen die het dier eerder moederziel alleen over straat heeft zien lopen. Hij blijkt de shetlander daarop in de wei van Van Gendt te hebben gezet.

Van Gendt: ,,In het begin gaat er van alles door je hoofd. Heeft iemand dit bewust gedaan? Maar wie doet nu zoiets? Het dier was niet drachtig en zag er goed uit. Heel vreemd.’’

Loslopende pony's

Inmiddels lijkt Van Gendt er bijna achter te zijn van wie het dier is. ,,Vanavond komt er iemand kijken die hier een wei in de buurt heeft. Als je veel pony's in het gras hebt staan, mis je er zo 1,2,3 niet één. Hij komt kijken of de merrie van hem is.’’

Ook heeft Van Gendt gisteren contact opgenomen met de politie. Die vertelde haar dat er eerdere meldingen waren binnengekomen van loslopende pony's in Gendt. Toch konden ze haar niet verder helpen. Als tip gaven ze haar mee dat ze 'een briefje op het prikbord van de Albert Heijn zou kunnen plakken'.

Dierenambulance

Mocht de man die vanavond komt kijken niet de eigenaar zijn, dan belt Van Gendt wellicht de dierenambulance. ,,We kunnen haar niet houden. We houden ontzettend veel van pony's, maar de wei is echt te klein voor een vierde. Dit voelt heel raar. Alsof er iets van je is weggenomen, maar dan precies andersom.’’