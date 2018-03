Vandalen slaan twee keer in korte tijd ruiten van basisschool in Elst in

Volgens directeur Bas Peters zit de schrik er goed in. „Het kwam als een donderslag bij heldere hemel. Er was geen enkele aanleiding voor, er zijn geen conflicten binnen de school.”



Op 't Startblok zitten 215 leerlingen. De ouders krijgen vandaag te horen wat er is gebeurd. „We hebben geen stenen kunnen vinden, dus we gaan er vanuit dat vandalen zelf een voorwerp hebben meegebracht waarmee ze de ruiten probeerden in te slaan”, zegt Peters. Volgens hem gaat het om zeer sterkte ruiten, die maar lastig in te slaan zijn. Hij schat de schade op zo'n 5.000 euro.