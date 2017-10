Veel succes met het vinden van een - betaalbaar - huis in Elst

ELST/NIJMEGEN - Ook de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) constateert nu: de woningmarkt in Nederland is oververhit. Landelijk gezien zijn de prijzen van huizen in een jaar tijd met liefst 9,7 procent gestegen. Nijmegen zit daar al boven, maar Elst spant de kroon; nergens buiten de Randstad werden woningen de afgelopen 12 maanden zo veel duurder als in die plaats.

Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de NVM, waarin het derde kwartaal van dit jaar wordt vergeleken met dat van 2016. ,,De woningmarkt is op veel plaatsen, met name in de steden, oververhit’’, constateert NVM-voorzitter Ger Jaarsma. Maar wat opvalt: steden als Arnhem, Ede en Doetinchem blijven met stijgingen van respectievelijk 7,8 procent, 6,2 procent en 9,1 procent onder dat landelijke gemiddelde.

Topper

Niet verrassend is het dat de huizenprijzen in de Randstad het hardst stegen. Toenames van tussen de 12 en 18 procent ten opzichte van een jaar geleden zijn eerder regel dan uitzondering. Nijmegen schommelt, samen met Groningen en Zuid-Friesland, rond de 11 procent. Maar de absolute topper, buiten de Randstad, is de plaats Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Daar werden de huizen het afgelopen jaar 11,7% duurder.

Hoe dat kan? ,,De opleving doet zich in het hele land voor, en dus ook in Elst", zegt NVM-woordvoerder Roeland Kimman. ,,Maar Elst is ook een duurdere gemeente, en bovendien heb je te maken met een stukje overstroom’’, doelt Kimman op woningzoekenden die vanuit de nabij gelegen steden uitwijken naar de plaats.

Dat laatste ziet ook de Zettense makelaar Remko Stevens, die de markt in Elst als 'een gekkenhuis' typeert. ,,Starters die in Arnhem en Nijmegen geen huis vinden, zoeken een alternatief in de regio. Gezien de rentestand vinden ze het dan niet erg als ze momenteel een paar duizend euro meer neer moeten leggen.’’