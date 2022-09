Veelbesproken wegversmallingen bij Bemmel aangepast door gemeente: ‘We kunnen hier mee leven’

Eigenaar Huissense milieu­straat wil maatrege­len na grote brand: ‘Oorzaak was vermoede­lijk een accu’

HUISSEN - De grote brand in de milieustraat zondag in Huissen is vermoedelijk ontstaan door een kapotte accu of batterij, zegt eigenaar Eef Heijting. Hij wil maatregelen om een nieuwe brand te voorkomen.

