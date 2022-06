Veilig Verkeer Nederland: ‘Snelheid op dijken moet omlaag; 60 kilometer per uur en fietsers gaat niet samen’

Fietsers­bond na reeks fatale ongelukken: ‘Met zoveel fietsers moeten we veel alerter zijn op de gevaren’

Of je nu een tractor of een auto bestuurt, of op een motor, elektrische fiets of racefiets zit: wees nog alerter op gevaarlijke verkeerssituaties. Zeker op smalle plattelands- en dijkwegen. Dat zegt Martijn van Es van de Fietsersbond na een reeks zware ongelukken met fietsers in deze regio.

22 mei