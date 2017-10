81-jarige verdachte miljoenenfraude genoemd in Panama Papers

Gennep

Het echtpaar werd gisteren aangehouden in een kantoor aan de Randweg in Gennep, dat deels illegaal was verbouwd tot een woning. In de bijbehorende bedrijfsloods troffen medewerkers van de FIOD en de politie een grote hoeveelheid Chinees aardewerk, onderdelen van legervoertuigen en Chinese kunstvoorwerpen aan. Op het adres staan drie bv's genoteerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, op naam van Chun L., die zowel de Taiwanese als de Nederlandse nationaliteit heeft. De bv's handelen volgens het register in glas, porselein, aardewerk, auto-onderdelen, accessoires en vastgoed.

Strafblad

Aanleiding van de aanhouding was de financiering van een jachthaven in Loosdrecht door een onderneming uit Hong Kong die niet bekend was als financiële instelling, aldus het Openbaar Ministerie. De onderneming bleek in Nederland meerdere financieringen te hebben verstrekt aan personen die niet of moeilijk bij reguliere banken een lening kunnen krijgen, omdat ze een strafblad hebben of in financiële problemen verkeren.