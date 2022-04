Verhuizing ambtenaren naar oudbouw OBC van de baan, college trekt plan in

ELST - De verhuizing van ambtenaren en het Sociaal Team Overbetuwe naar de leegstaande locatie van het OBC aan de Mozartstraat in Elst is van de baan. Het college heeft het eigen voorstel rondom de verhuizing teruggetrokken.

Wethouder Dimitri-Horsthuis Tangelder (gemeentelijk vastgoed) komt later dit jaar met een nieuw voorstel. Daar is inhoudelijk nog niets over bekend. Wel is duidelijk dat het vestigen van het Sociaal Team Overbetuwe en andere ambtenaren in het voormalige schoolgebouw van de baan is.

Nieuwe realiteit

Of er sprake is van voortschrijdend inzicht of een nieuwe politieke realiteit laat zich raden. Voor de verkiezingen haalde het voorstel om er ambtenaren onder te brengen het met de hakken over de sloot met steun van de coalitiepartijen Gemeentebelangen Overbetuwe, CDA en VVD. Vooral GBO stemde tegen heug en meug in. In de verkiezingscampagne nam GBO-lijsttrekker Horsthuis-Tangelder al nadrukkelijk afstand van het voorstel. Nu zijn partij in Overbetuwe de grootste is geworden en Horsthuis-Tangelder ook de portefeuille gemeentelijk vastgoed overneemt, is het geen verrassing meer dat het plan de prullenbak in gaat.

Alle opties open

Daarmee zijn aan de Mozartstraat alle opties weer open. In de nieuwe gemeenteraad is er een ruime meerderheid om eerst goed uit te zoeken welke maatschappelijk actieve partijen en verenigingen de ruimte in of rondom het voormalige schoolgebouw kunnen gebruiken.

Nieuwbouw voor kinderopvang

Directeur-eigenaar Marjorie Peters van De Kikkerkoning BV, waar bso ’t Strand onder valt, liet zich al eerder ontvallen aan de Mozartstraat ruimte te zien voor nieuwbouw. De bso zit nu nog in een tijdelijk onderkomen in het stationsgebied van Elst en moet daar weg om plaats te maken voor het nieuwe ziekenhuis en parkeervoorzieningen. Ook in de gemeenteraad is veel draagvlak voor het vestigen van de bso aan de Mozartstraat. Of die plannen nu alsnog van de grond komen, moet nog blijken.