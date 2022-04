Verlate pronkzitting van Kraonige Zwaone in Huissen: ‘Buutreedners komen vaak overal mee weg’

Jezebel in Andelst nu failliet, onzeker­heid voor cliënten en personeel

ANDELST/ ARNHEM - Zorginstelling Jezebel aan het Europaplein in Andelst is dinsdag failliet verklaard. Het dochterbedrijf van 4 Your Care in Arnhem bood onderdak aan vijftien vrouwen met een verslavings- en detentieverleden.

7 april