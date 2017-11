Vermalen door de molens van de belastingdienst

Zijn gedachten gaan naar een jaar of vijf terug in de tijd, toen hij plots een naheffing en een boete kreeg van de belastingdienst, van 125.000 euro. Hij werkte met zzp'ers en had daar volgens de dienst heffingen voor moeten afdragen. In hun ogen was sprake van een verkapt dienstverband.

Gewonnen

Wat Weis steekt is dat hij voor het krijgen van zijn gelijk ook rond de 120.000 euro kwijt was. Hij was daar niet voor verzekerd en maakte later werkdagen van 18 uur om er weer bovenop te komen. Pas sinds kort is hij uit de schulden. Ook zijn compagnon van toen is er nog niet zo lang bovenop. Op hem had de zaak nog meer impact, het kostte hem zijn huwelijk.