Vernieuwde speeltuin in Huissen geopend

HUISSEN - De vernieuwde speeltuin aan de Vlierstraat in Huissen is zaterdag feestelijk geopend door wethouder Nick Hubers.

De oude speelplek, pal achter de Zandse Kerk in Huissen, was behoorlijk verwaarloosd, vond een van de moeders van de kinderen in de wijk ’t Zand. Met steun uit de buurt en van de gemeente onderging de speeltuin de afgelopen tijd een ware metamorfose. Bijna alle oude toestellen zijn vervangen. Rioolbuizen die achterbleven tijdens werkzaamheden zijn gebruikt voor het maken van heuveltjes.

Quote Het gras wil niet groeien, zo intensief wordt de speeltuin gebruikt Hans van Halder, Wijkorganisatie ‘t Zand Binnen-Buiten

,,Al voor de opening was de speeltuin een enorm succes”, zegt Hans van Halder van de wijkorganisatie ’t Zand Binnen-Buiten. ,,Het gras wil niet groeien, zo intensief wordt de speeltuin gebruikt. Bij mooi weer is de picknicktafel volop bezet door mensen met koeltassen, thermosflessen en zakken brood.”

De Vliertuin

Op de prijsvraag voor een nieuwe naam voor de speeltuin kwamen tal van inzendingen binnen. ‘De Vliertuin’ is de winnende naam, verwijzend naar de straat waar de speeltuin aan ligt.

Volledig scherm De Vliertuin kent ook een bijzondere familieschommel. © Fons Sluiter

Onder het toeziend oog van uitgenodigde kinderen opende de Lingewaardse wethouder Nick Hubers de speeltuin. ,,Leuk dat juist hij het deed, want Nick Hubers is in de buurt opgegroeid en ook betrokken bij de lokale scouting”, weet Van Halder.

Het enthousiasme waarmee de opknapbeurt is opgepakt, is overgewaaid naar de verderop gelegen Schalkshofstraat. Ook de speeltuin daar wordt onder handen genomen. Van Halder: ,,Als wijkorganisatie steunen we de betrokken buren. De gemeente is ook heel behulpzaam. Een deel van de oude toestellen uit de Vlierstraat is nog in redelijke staat. Die toestellen verhuizen naar de Schalkshofstraat.”

Volledig scherm Wethouder Nick Hubers onthulde het bord met daarop de naam van de speeltuin. © Fons Sluiter