Vijftig Oekraïners in tiny houses in Huissen: na vertrek vluchtelingen zijn de huizen voor starters

HUISSEN - De gemeente Lingewaard wil ongeveer vijftig Oekraïense vluchtelingen onderbrengen in tiny houses in de wijk Zilverkamp in Huissen. Na het vertrek van de vluchtelingen kunnen de tijdelijke woningen worden gebruikt voor het huisvesten van starters en statushouders.

In de nabijheid van het winkelcentrum op de Zilverkamp worden twintig tiny houses neergezet. Dat is op het terrein van de voormalige basisschool de Zilverzwaan. De gemeente vraagt een omgevingsvergunning aan voor maximaal vijf jaar.

Half juli starten de voorbereidende werkzaamheden. De tiny houses worden in fases geplaatst. De verwachting is dat de eerste vluchtelingen er in september kunnen wonen.

Twee tot drie mensen

In iedere woning kunnen twee tot drie mensen wonen. De tiny houses kunnen na het vertrek van Oekraïners ook gebruikt worden voor starters of andere vluchtelingen. Bij de inrichting van het terrein wordt rekening gehouden met de afstand tussen de woningen en het tankstation. En met de woningen er omheen. Er komen parkeerplekken op het terrein zelf. De gemeente en haar partners zorgen samen voor de begeleiding van de vluchtelingen. Een locatiemanager houdt contact met de vluchtelingen en wordt straks ook de contactpersoon voor omwonenden.

Hoelang de Oekraïners er zullen blijven wonen, is volgens de gemeente Lingewaard niet bekend. Na hun vertrek komen de huizen hoe dan ook beschikbaar voor andere doelgroepen. Volgens een woordvoerder is dat in elk geval niet langer dan voor vijf jaar, maar het kan ook eerder zijn dat de tiny houses worden weggehaald. Dat heeft te maken met bouwplannen voor de locatie. In dat geval moet voor de bewoners van de tiny houses van dat moment een andere plek in de gemeente Lingewaard worden gezocht.

Honderd opvangplekken

De gemeente Lingewaard streeft naar honderd opvangplekken waar vluchtelingen drie maanden tot maximaal twee jaar kunnen wonen. Er worden al Oekraïense vluchtelingen opgevangen aan de Rijnstraat in Doornenburg, de pastorie van Huissen-Zand, de Molenkamp in Bemmel en binnenkort ook de Kinkellink in Bemmel. Er wonen nu ruim zestig Oekraïense vluchtelingen in opvanglocaties van de gemeente, maar ook bij gastgezinnen door heel Lingewaard.