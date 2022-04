Volleybal-international Iris Scholten ‘terug naar school’ op De Ark in Elst

ELST - Volleybalsters uit de nationale selectie gaan hun sport de komende maanden promoten op basisscholen. Dat gebeurt in aanloop naar het WK volleybal, dat vanaf 23 september in onder meer Arnhem wordt afgewerkt. Zo gaat international Iris Scholten op bezoek bij basisschool De Ark in Elst.

De volleybalsters vertellen leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 over hun ervaringen als topsporter en geven een volleybalclinic. Honderden kinderen komen zo in aanraking met volleybal. Het project ‘Back to School’ past in de promotiecampagne Play Volleybal, waarmee volleybalbond Nevobo nieuwe leden wil aantrekken.

Voor het eerst

Iris Scholten, geboren in Nijmegen en met volleybal begonnen bij Switch ’87 in Millingen aan de Rijn, is een van de drie internationals die het project aftrappen. Ook Fleur Savelkoel en Myrthe Schoot zullen scholen gaan bezoeken. Later volgen ook andere volleybalsters.

Het is voor het eerst dat Nederland een WK volleybal toegewezen heeft gekregen. Er worden wedstrijden gespeeld in Arnhem (GelreDome), Rotterdam (Ahoy) en Apeldoorn (Omnisport). In het kader van het toernooi worden allerhande evenementen georganiseerd om de impact van het WK te vergroten. Zo worden in Arnhem op tien plaatsen zogenoemde netsportvelden aangelegd.