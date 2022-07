Voor het Driels kazuifel met de Heilige Ursula moet je tegenwoordig naar Uden

Historie der BetuweOnvergetelijke gebeurtenissen, markante personen en historische gebouwen. De historische kringen in de Betuwe hebben daarover een schat aan informatie. Deze week: Kazuifel van Altforst in Driel.

Vrindtstein, Vriendstein, Vrienenstein en Vredestein. Hoeveel namen kan een en hetzelfde bouwwerk hebben? Het gaat om een oorspronkelijk kasteel in Driel. Daarvan is niets meer over. Er zijn zelfs geen afbeeldingen van. Tegenwoordig is het een grote boerderij, gelegen op een kleine verhoging in het landschap aan de Hoenveldsestraat aan de westzijde van het dorp.

Rien Vos heeft erover geschreven in het geschiedkundig bulletin Driels Oud Neijs, een uitgave van de Historische Kring Driel. Vos schrijft dat de oudste bezitter van het kasteel Frederik werd genoemd, graaf van Meurs. Later komt het slot in handen van zijn oudste zoon die eveneens Frederik heette. Die doet het kasteel weer over aan zijn zoon Vincentius. Hij verkoopt het in 1454 aan zijn zwager Willem, heer van Egmond.

Te zien in Museum Krona in Uden

In 1460 vindt op Vredestein de stichting van een vicarie plaats van de Heilige Maagd. Hierdoor wordt het maalschap Driel een kerspel, de middeleeuwse benaming voor parochie met een eigen parochiekerk. Ter gelegenheid hiervan schenkt Willem van Egmond een rijk geborduurd kazuifel. Dat is nu bekend als het kazuifel van Altforst en te zien in Museum Krona in Uden.

,,Naast het lezen van de mis ter ere van de Heilige Maagd, mocht de vicaris het gebed voor het zielenheil van Willem van Egmond en zijn verwanten en weldoeners niet vergeten”, zegt Freddie Coenders, voorzitter van de Historische Kring Driel. ,,Ook moesten er missen worden opgedragen voor de zielenrust van zijn overleden vrouw, Walburga van Meurs.”

In 1582 wordt de katholieke geloofsuitoefening verboden. Om te voorkomen dat het kazuifel verloren gaat, is het opgeslagen in het kasteel van de Van Egmonds in Boxmeer en in 1975 uitgeleend aan Altforst, waar het tot 1981 is bewaard.

Vredestein brandt opnieuw af

,,Het kazuifel is van rood fluweel, goudgalon, gouddraad en floszijde en bevat naast het alliantiewapen van beide echtelieden iconografische voorstellingen van heilige martelaren”, weet Coenders. ,,Zo staan aan de voorzijde de bisschoppen Martinus, Erasmus en Nicolaas afgebeeld en op de achterzijde de Heilige Ursula.”

Het kasteel in Driel is in 1623 door brand deels verwoest en op een kaart van het Arnhemse Sint- Catharinae-gasthuis uit 1635 staat het afgebeeld als ‘bouwhuijs’, dus niet meer als kasteel. Op 9 maart 1675 brandt Vredestein opnieuw af.

In 1787 wordt de bouwhof verkocht aan het echtpaar Arnoldus van de Kamp en Anna Sanders. Dit echtpaar richt er voor de katholieken een schuurkerk in. Tien jaar nadien wordt aan de Rijndijk een kerk gebouwd, de eerste katholieke kerk van Driel sinds de reformatie. In de Tweede Wereldoorlog wordt de boerderij verwoest. In 1952 wordt ingestemd met de vestiging van een landbouwbedrijf, waardoor er nu een moderne boerderij op die plaats staat.