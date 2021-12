Voorlopig geen noodopvang asielzoekers in Overbetuwe; COA wijst aanbod af

Dat blijkt uit een tussenrapportage van burgemeester Patricia Hoytink-Roubos aan de gemeenteraad. Die had haar, unaniem, in november gevraagd haast te maken met het realiseren van noodopvang in de gemeente. Hoytink-Roubos dacht toen op korte termijn een opvang te kunnen openen. ,,We zijn in gesprek met het COA en bevinden ons in de afrondende fase”, zei ze toen.