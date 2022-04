Vorstschade in de pruimenboomgaard; Frederik Bunt ziet vooral de Reine Victoria verloren gaan

Bunt heeft in de verschillende dorpen dertig hectare aan pruimenboomgaarden en stelde deze maandag vast dat tussen de 60 en 70 procent van zijn pruimenbloesems vorstschade heeft opgeleverd. ,,Gelukkig zitten daar ook soorten bij die heel veel bloemen hebben, dus daar verwacht ik ondanks de vorstschade een groot deel van de bloesems wel een oogst van. Maar vooral de Reine Victoria, de meest voorkomende soort, heeft heel veel schade opgelopen. Daar is het nog maar zeer de vraag of er geoogst kan worden”, vreest Bunt.

Minder energie

Anders dan appels en peren kunnen pruimen(bloesems) niet rechtstreeks besproeid worden om vorstschade te voorkomen. Dat maakt ze extra kwetsbaar voor nachtvorst. ,,En dan speelt ook de oogst van vorig jaar nog een rol”, legt Bunt uit. ,,De Reine Victoria heeft vorig jaar een flinke oogst opgeleverd. Dat zorgt er voor dat er nu minder energie in de bomen zit. Dat maakt de bloesem nu vatbaarder voor schade. Terwijl bomen die vorig jaar minder opbrengst hadden nu juist sterker zijn en minder beschadigde bloemen hebben.”

Quote Schade zie je niet meteen aan het blad, maar aan de stamper in de bloem zelf Frederik Bunt, Fruitteler

Bunt gebruikt een vergrootglas om de schade vast te stellen. ,,Mensen zien de witte bloesem nog en denken dan dat er niets aan de hand is. Maar de schade zie je niet meteen aan het blad, maar aan de stamper in de bloem zelf. Als die bruin of zwart is geworden, is de bloem verloren. Er kan dan geen pruim meer groeien. Bij de Reine Victoria is dat bij bijna 95 procent het geval, daar zit dus geen oogst meer in.”

Halverwege mei weet Bunt echt waar hij aan toe is. ,,Dan pas is duidelijk in hoeverre de andere rassen echt onder de vorst hebben geleden. Maar dat ik een kwart van het totaal al heb verloren, is nu al duidelijk.”