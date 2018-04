Vrachtwagen kantelt bij lossen lading buizen in Huissen

Video Cremer krijgt na straat ook standbeeld in Driel

18:02 DRIEL - Wie was Jacob Jan Cremer? Vraag het een willekeurige Drielenaar en grote kans dat de schouders omhoog gaan. En dat is jammer, vindt de vereniging Historische Kring Driel. Daarom maakte ze zich sterk voor de komst van een standbeeld van de schrijver en schilder, die een deel van zijn jeugd doorbracht in Driel.