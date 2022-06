Vrijwilligersaantal uitgedund: na meer dan 100 dagen oorlog in Oekraïne droogt de hulp op

Vandalen brengen hakenkrui­zen aan op skate­parkje in Huissen: ‘Vraag je grootou­ders eens of zij weten waar dit voor staat’

Ter hoogte van de Muntstraat in Huissen hebben vandalen een skateparkje beklad met hakenkruizen. Wanneer en door wie de graffiti is aangebracht is niet bekend. Op Instagram deelt een buurtbewoner met afschuw een foto van een groot rood hakenkruis die is aangebracht op een halfpijp.

