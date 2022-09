Waaldijk blijft voor fiets én auto én wandelaar, wel per locatie extra maatregelen mogelijk

Bewoners langs hele Waaldijk maken zich zorgen over de verkeers­vei­lig­heid: ‘Niemand lijkt te luisteren’

Bewoners in West Betuwe en Gorinchem, verenigd in Belangengroep De Waaldijkers, zijn niet de enigen die zich zorgen maken over de verkeersveiligheid op hun deel van de vernieuwde dijk langs de Waal. Bewoners van de andere dijktracés maken zich ook ongerust. ,,Het gevoel dat er gewoon niet naar ons geluisterd wordt, heerst overal.’’

11 februari