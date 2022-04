Wat is het geheim van de florerende buurtsuper? ‘Je moet zorgen dat je alles hebt’

Bevrij­dings­rit door de Betuwe: ‘Deze rit doet je beseffen dat de Amerikanen voor onze vrijheid hebben gevochten’

GENDT - Een bevrijdingsrit in oorlogstijd, dat klinkt paradoxaal. Maar de deelnemers vinden het juist goed, zeggen ze bij terugkeer in Gendt. Omdat je extra beseft hoe fijn het is om in vrijheid te leven.

3 april