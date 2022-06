We drentelen van de ene speciale dag naar de andere

Komende maandag wordt, waarschijnlijk zonder medeweten van KNMI of Buienradar, De Dag van de Zonnebril gevierd. De Dag van de Arbeid staat een tijdje vast, net als Bevrijdingsdag.



Maar sinds enkele jaren hebben we in Nederland weer een probleem met het koningshuis. Eerst was er Beatrix die Koninginnedag vierde op de verjaardag van haar moeder en sinds enkele jaren is zowel de naam als de datum veranderd.



Afgelopen dinsdag kwamen we zelfs tijd te kort. Hou je vast: het was de Nationale Dag van de Lange Mensen, de Internationale Dag van de Muziek, de (ook al internationale) dag van het Humanisme, Wereld ALS-dag, Wereld Yogadag en natuurlijk de Internationale Dag van de Giraf.