Weinig vuurwerk bij lijsttrekkersdebat; verhuizing ambtenaren naar Mozartstraat wel in gevaar

Echt vuurwerk bleef in het gemeentehuis uit. De negen lijsttrekkers hielden de sfeer positief en felle debatten waren er niet of nauwelijks. Zelfs niet bij de meest scherpe stelling over het voornemen om ambtenaren die zich met sociaal beleid bezighouden in het voormalige OBC-gebouw aan de Mozartstraat onder te brengen. Zo vlak na de verbouwing van het gemeentehuis een brevet van onvermogen, meende de partij BOB, die de stelling ook had ingediend.