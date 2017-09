Werk aan stuw blijft beperkt na dood duiker in Driel

In Driel wordt de tijdelijke waterkering in de rivier, die de functie van de stuw moest overnemen als de deuren werden vervangen, weer verwijderd. Daarna verdwijnen ook de grote pontons en kranen uit het straatbeeld. Rijkswaterstaat kan niet aangeven wanneer die werkzaamheden zijn afgerond. ,,Het werk aan alle drie de complexen heeft na het ongeval stilgelegen. Dat wordt de komende dagen weer langzaam opgestart’’, zegt een woordvoerder.



Alleen het vervangen van de vizierstuwen is voor onbepaalde tijd van de baan. Ook de naastgelegen sluizen worden gerenoveerd en dat werk gaat de komende maanden wel gewoon door. Verder wordt het schilderwerk aan de complexen hervat. ,,Maar omdat die werkzaamheden niet allemaal tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd moet er wel een nieuwe tijdsplanning worden gemaakt en dat is een ingewikkelde puzzel die we opnieuw moeten leggen’’, zegt de woordvoerder van Rijkswaterstaat.



Op dit moment is nog niet duidelijk hoelang het verbod om duikers in te zetten van kracht blijft.