Werkpost De Pas stilgelegd wegens gebrek aan mensen ‘met een rugzakje’

RKSV Driel bedwingt zelfs koploper Beuningse Boys: ‘Je moet er niet aan denken dat het onverhoopt mis gaat’

Het is een heel gepuzzel met veel mitsen en maren in de onderste helft van de derde klasse C. De vraag in Driel was zondag voornamelijk of thuisploeg RKSV Driel voldoende was opgeschoten met het 0-0 gelijkspel tegen Beuningse Boys.

22 mei