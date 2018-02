Wethouder Lingewaard 'moet eer aan zichzelf houden'

BEMMEL - Een arts in opleiding paste onder druk van een ambtenaar van de gemeente Lingewaard een medisch rapport aan, in het nadeel van de patiënt. De vrouw kreeg daardoor niet de benodigde voorzieningen, een rolstoel en een aangepaste aanrecht. De arts is berispt, terwijl het eigenlijk de gemeente was die over de schreef ging.

Hij heeft de onderliggende stukken - waarop de rechter zich baseert - niet gezien, zo bezweert hij. En het college beraadt zich nog op de gevolgen van de uitspraak. Maar wethouder Johan Sluiter van de gemeente Lingewaard weet zelf ook: dit is niet fraai.



Donderdag kreeg een jonge arts een waarschuwing van de tuchtrechter in Zwolle, omdat hij een advies voor een WMO-aanvraag had gewijzigd, op verzoek van een ambtenaar op het gemeentehuis. De patiënt, de Bemmelse SP-fractievoorzitter Carla Claassen, kon zich vinden in de eerste versie van het advies. Maar die tweede variant, die door de aanpassingen van de ambtenaar veel nadeliger voor haar uitpakte, was niet aan haar voorgelegd - terwijl de arts haar akkoord wel in de tekst had laten staan.

Dat Sluiter niet over de stukken zegt te beschikken, is vreemd. Het was nota bene één van zijn eigen ambtenaren die een mail naar de arts stuurde, waarin hem in een bijlage complete stukken tekst werden toegezonden, die hij in het rapport moest verwerken.

Haast

Op 22 augustus vorig jaar had de gemeente de arts laten weten dat ze niet tevreden was met de rapportage, die was opgesteld op basis van een gesprek tussen de arts en Claassen een maand eerder. Na wat mailverkeer heen en weer over wijzigingen, kreeg de arts op 6 september tijdens zijn spreekuur bezoek van twee ambtenaren, of hij een beetje haast wilde maken met het inleveren van het aangepaste rapport.

Een dag later schrijft één van de ambtenaren in een mail aan de arts (die is gepubliceerd in het vonnis): 'U geeft advies aan de gemeente, het advies wordt pas met de beslissing op bezwaar aan mevrouw verzonden. Graag het verzoek zoals afgesproken het advies aan te vullen en mijn opmerkingen hierin mee te nemen (zie bijlage).'

Korte metten

De rechtbank in Zwolle maakte donderdag korte metten met deze handelswijze. Weliswaar gaat een tuchtrechter alleen over het doen en laten van de arts, die vanwege het gebrek aan ervaring alleen een waarschuwing kreeg. Maar in het vonnis wordt ook de gemeente Lingewaard flink op de vingers getikt.

'De gemeente heeft uiteindelijk min of meer gedicteerd wat er in het advies moest worden opgenomen. Door daaraan mee te werken, zonder klaagster (Claassen, SM) daarin te betrekken, heeft de arts hoe dan ook de schijn van een gebrek aan objectiviteit laten ontstaan', schrijft de rechtbank. En: 'Ook al meende de arts dat de strekking van het advies daarmee niet veranderde, hij had moeten begrijpen dat de vragen en opmerkingen van de gemeente niet voor niets waren en dat de wijzigingen relevant waren.'

Quote Het zou wethouder Johan Sluiter sieren als hij de eer aan zichzelf houdt Carla Claassen

Over de schreef

Ongekend, zegt ook WMO-deskundige Rolando Montessori uit Harmelen. ,,Dit gaat heel ver. Een gemeente heeft niets te zeggen over medische dossiers. Een arts is vrij om te verklaren wat hij wil. Dan kan de gemeente zeggen dat ze daar geen boodschap aan hebben, of bijvoorbeeld een contra-expertise laten doen. Maar ze kunnen die arts niet onder druk zetten. Gemeentes zoeken weleens de randen van de wet op, maar dit gaat er duidelijk overheen.’’

Rapport

Begin deze maand bleek uit onafhankelijk onderzoek dat het gesjoemel met het rapport van Claassen een uitzondering was. Het Haagse adviesbureau B&A concludeerde dat de gemeente op een 'correcte wijze uitvoering geeft aan de toewijzing van WMO-voorzieningen aan inwoners'. Maar dat maakt deze kwestie zo mogelijk nog pikanter. In plaats van dat het structureel mis gaat in Lingewaard, bijvoorbeeld door een rommelige administratie, is juist één persoon benadeeld. Bewust, zo lijkt het. ,,Het zou kunnen dat het een politieke afrekening is, maar dat is lastig om te zeggen", stelt Claassen zelf.



Ze weet niet precies waarom ze het onderwerp is geworden in deze zaak. ,,Ik heb het in ieder geval aangekaart omdat ik weet dat het meer mensen overkomt. Het lijkt op complete willekeur van de ambtenaren, zij doen maar wat. Het zou wethouder Johan Sluiter sieren als hij de eer aan zichzelf houdt.’’

Raadsvergadering

Sluiter wil daar op zijn beurt niet op reageren. Eigenlijk wil de WMO-wethouder helemaal niks zeggen. ,,Ik ben inderdaad verantwoordelijk, maar het college gaat zich nu beraden op wat de gevolgen zijn van deze uitspraak. Aankomende donderdag is er een raadsvergadering, waar het B&A-rapport besproken wordt. Daar ga ik nu geen enkele uitspraken over doen. Ik heb een verantwoordelijkheid af te leggen aan de raad, en dat ga ik niet via de pers doen.’’

Ook over het lot van de betrokken ambtenaar wil Sluiter niets kwijt. ,,Ik snap dat u de vraag moet stellen, maar ik onthou me ook hierop van commentaar.’’ Op de vraag, tot slot, of deze uitspraak betekent dat Claassen nu wel de door haar benodigde voorzieningen krijgt, wil hij eveneens niet ingaan.

Keukentafelgesprek

Toch vindt niet iedereen dat de gemeente fout is geweest in de kwestie. ,,De arts heeft meer gedaan dan een keukentafelgesprek, zoals dat heet’’, zegt Frans Schut, fractievoorzitter van de lokale partij B06. ,,Hij dient alleen te constateren wat er aan de hand is. Wat mij betreft treft de gemeente geen blaam.’’