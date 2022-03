Wim zocht oude telefoonpalen voor Fort Pannerden

Sommige mensen zoeken knopen, anderen een paspop of een naaimachine. Wim Haafs (75) uit Bemmel zoekt drie metershoge telefoonpalen. ,,Je bent met stomheid geslagen, als je merkt hoeveel mooie reacties er komen.’’



Haafs is geen vreemde van de rubriek Lezers helpen Lezers, hij heeft al vaker een oproep ingezonden. Hierom wist hij zeker dat er op zijn nieuwste oproep ook reacties zouden komen: ‘Wij Vrienden van Fort Pannerden in Doornenburg zoeken twee of drie oude telefoonpalen voor ons project Communicatie. Wie helpt ons?’



Telefoonpalen? Deze zijn al tientallen jaren uit het Nederlandse straatbeeld verdwenen. Vroeger hielden ze telefoon- en elektriciteitskabels in de lucht, maar de palen zijn inmiddels overbodig geworden, omdat Nederland de kabels in de grond stopt. ,,Toch waren ze ooit ontzettend belangrijk voor de communicatie, ook tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog’’, vertelt Haafs.