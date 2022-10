Wisseling van de wacht bij GBO, Ans Huisman volgt Henk Vreman op

Vreman was elf jaar lang fractievoorzitter voor de lokale partij en onder zijn leiding groeide GBO, met wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder als lijsttrekker, uit tot de grootste partij in die gemeente. Vreman draagt een achtkoppige fractie over aan Ans Huisman die twee jaar voor GBO actief is.

Huisman sinds de verkiezingen al vaak aan het woord in de gemeenteraad namens GBO, een voorteken zoals nu blijkt. Ze is door de fractie zelf als opvolger van Vreman gekozen. GBO groeide bij de laatste verkiezingen van vier naar acht zetels, waarvan vijf nieuwe leden. De fractie wilde dat Vreman de eerste maanden aan het roer bleef om de nieuwe fractie op weg te helpen en de taken te verdelen. Nu dat proces is afgerond doet Vreman een stapje terug en neemt Huisman het stokje over.

VVD

Ans Huisman komt uit Oosterhout en heeft een politiek verleden bij de VVD. Ze was lid van de landelijke partijraad van de liberalen en zat namens de VVD ook in de Provinciale Staten van Gelderland. Ze is sinds de vorige raadsperiode actief voor GBO.

Volgens Huisman vragen lokale problemen ook om lokale oplossingen, los van landelijke partijstandpunten. Reden voor de Oosterhoutse om zich na haar inspanningen voor de VVD actief in te zetten voor een lokale partij.