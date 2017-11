Woede over verbod voor honden op wandelpad langs water

In opdracht van waterschap Rivierenland is vorige week een verbodsbord voor honden geplaatst op het pad achter het Germaan. Een woordvoerder van het waterschap geeft aan dat er 'vanuit de wijk' signalen kwamen dat er mensen hun hond uitlaten langs het pad. ,,In principe geldt er een verbod voor honden op al onze schouwpaden. Dus ook in Elst. Blijkbaar was dat ter plekke niet voor iedereen duidelijk. Vandaar dat er nu een bord is geplaatst.’’