Woonvoorziening Molenkamp wordt klaargemaakt voor tien tot twintig vluchtelingen

Of die daadwerkelijk komen, is afhankelijk van de Veiligheidsregio. Die wijst aan waar Oekraïense vluchtelingen worden gehuisvest.

Lees ook Plek voor Oekraïense vluchtelingen in de Kinkellink in Bemmel en bij Pactum in Zetten

Het huis staat nu leeg en werd vorig jaar als wijze van proef gebruikt als woonruimte voor jongeren en jongvolwassenen. Deze proef is afgerond, waardoor op deze locatie tien kamers en een gemeenschappelijke ruimte vrijkomen. De opvang is beschikbaar tot het einde van het jaar.

Omwonenden zijn gisteren op de hoogte gebracht door de gemeente Lingewaard. Een locatiemanager houdt contact met de vluchtelingen en wordt ook de contactpersoon voor de buurt.

Honderd vluchtelingen

Vorige week werd al bekend dat het gebouw De Kinkellink in Bemmel wordt verbouwd voor de opvang van vluchtelingen. Hier is ruimte voor de langdurige opvang van twintig tot vijfentwintig mensen. Er volgen nog meer locaties in Lingewaard, liet wethouder Aart Slob eerder weten. ,,Zodat we in totaal ongeveer honderd vluchtelingen kunnen opvangen.”

Op dit moment worden in de gemeente Lingewaard enkele Oekraïense gezinnen opgevangen door particulieren. Grootschalige opvang zoals in Zetten (Zalencentrum De Wanmolen) is hier niet.

In Overbetuwe is de gemeente op dit moment in gesprek met Pactum, de voormalige Heldringstichting, over het geschikt maken van drie gebouwen op dat terrein voor de opvang van vluchtelingen. Het gaat om leegstaande panden die voor langdurige opvang kunnen worden gebruikt.