Zet een verbod op de Bandidos de rem op criminele motorbendes?

Uitbaters Onder de Toren Elst naar Emmerich

19 december ELST - Hans en Carla Maan (beiden 53) verruilen 'Onder de Toren' in Elst voor café Luna in Kleef. De twee horecamensen waren meer dan 32 jaar het gezicht van het zalen- en partycentrum in de Sint Maartenstraat. ,,Vooral voor Hans is het best lastig. Hij is hier opgegroeid’’, vertelt Carla.