Zo wordt een complete wijk in Gendt gesloopt: ‘We hebben de sokken erin’

Aan het woord is Dick van Dalen, directeur van het gelijknamige sloopbedrijf dat bezig is met een enorme klus: het slopen van een complete woonwijk in Gendt. De Staatsliedenbuurt in het dorp is veranderd in een enorme ruïne, alsof er tientallen bommen zijn ingeslagen. Overal ligt rotzooi, huizen hebben geen daken meer, bijna alle ramen zijn kapot en het onderscheid tussen straat, stoep en tuin is niet meer te maken.