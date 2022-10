Zoeken naar onbekende appels en peren uit overgrootmoederstijd is monnikenwerk

met videoAppels en peren uit overgrootmoederstijd, waar bijna geen of misschien zelfs helemaal geen boom meer van over is. Nu wordt de zoektocht ernaar geïntensiveerd, waarbij oude rassenliefhebbers Marcel Rutten en Auke Kleefstra hopen op hulp van telers en tuinliefhebbers.

Wie heeft er nog een Keulsche Paradijs, een Koningszoet of een Spaanse Griet als appelboom in tuin of boomgaard staan? En waar kunnen perenbomen van het soort Kamperveen, Reuze Calabas, Waalkanter of Fransche Madame nog worden aangetroffen? Het gaat om uiterst zeldzame appel- en perenrassen. Heel iets anders dan de Elstar, Goudreinet en Kanzi. Dan wel de Conference of het stoofpeertje.

Randwijk is het epicentrum van de oude fruitrassen. Hier wordt het DNA van zoveel mogelijk Nederlandse appelrassen bij elkaar gebracht. Een genenbank voor appels en peren, en op termijn wellicht ook van pruimen en kersen. ,,Er zijn nu zo’n tweehonderd verschillende appelrassen en we willen graag naar vierhonderd”, zeggen Rutten en Kleefstra.

Volledig scherm Auke Kleefstra (links) en Marcel Rutten maken er een missie van om zoveel mogelijk oude appel- en perenrassen in deze Randwijkse boomgaard terug te krijgen. © Erik van 't Hullenaar

De liefde voor oude fruitrassen bracht de Eindhovense universitair docent Marcel Rutten en de Friese vruchtboomkweker Auke Kleefstra bij elkaar. Nederland telt enkele kleine organisaties die zich bezighouden met het in kaart brengen en in stand houden van oude fruitrassen, zogenoemde pomolgomische verenigingen. Daarnaast heeft de universiteit van Wageningen een grote proeftuin in Randwijk om praktijkonderzoek naar fruit uit te voeren.

Rutten en Kleefstra brengen deze twee werelden een stukje bij elkaar, door op een klein perceel binnen de Randwijkse proeftuin oude appel- en perenrassen te poten en voor het nageslacht te bewaren. Een soort levende genenbank.

,,Veel genetisch materiaal van de universiteit van Wageningen zit als zaden van groenten of andere landbouwgewassen in koelcellen of vriezers. Van een fruitboom moet je een takje bewaren, dát is daarvan het DNA.” En die geënte tak staat dus in de Betuwse klei, pal langs de Linge tussen Randwijk en Zetten.

Geen vrucht om je tanden in te zetten

Het is monnikenwerk. Je hebt wél een naam en misschien zelfs een omschrijving van een oude appel of peer, maar er geen boom bij. Laat staan een vrucht die je in je hand kunt houden en waar de tanden in zouden kunnen. Maar misschien staat er ergens in Nederland nog wel een boompje van. Misschien wel op meer plekken. Misschien al jaren nergens meer.



,,We kennen appel- en perennamen van oude handelslijsten, van pakweg 1900 tot 1960, die op de vele fruitveilingen van vroeger werden bijgehouden.” Daarbij concentreert het duo zich in eerste instantie op dertig ‘verdwenen’ appel- en evenveel perenrassen. ,,Eeuwenlang stonden bij boerenerven vaak geriefboomgaarden, met wat fruitbomen voor eigen gebruik. Die zijn helaas bijna verdwenen.”

Dus zoekt het duo nu bij zowel enthousiaste fruittelers, die ergens nog een oud boompje hebben staan, als in particuliere tuinen. ,,Als we elk jaar een paar appel- en perenrassen kunnen terughalen en redden, zou dat al prachtig zijn. Voor ons is het als een puzzel leggen.”

Bingo

Bij een ‘bingo’ worden takjes veilig gesteld, daarna geënt en vervolgens een jaar lang ‘alvast wat groot gebracht’ in een kas in het Brabantse Someren. Na één seizoen gaan ze vervolgens de Randwijkse klei in.



Volgens Rutten en Kleefstra moet Nederland minimaal duizend appelrassen gekend hebben en een paar honderd perenrassen. ,,Veel meer dan kers en pruim, want daarvan zijn er hooguit vijftig van zuiver Nederlandse oorsprong.”

Takje

Om met oude pruimen en peren aan de slag te gaan, moeten ze eerst op zoek naar meer ruimte. Op het universiteitsterrein in Randwijk is die er niet. Daar kunnen alleen nog appels en peren bij. ,,Daarom ook laagstambomen en geen hoogstam. Dat vreet simpelweg te veel hectares.”



In hun zoektocht naar oude appels en peren, gaan Rutten en Kleefstra de boer op. Twee ‘fruitshows’, op 29 oktober in Culemborg (buurtcentrum Bolderburen, tussen 11.00 en 16.00 uur) en 12 november in Kesteren, in een poging telers en tuinierders te mobiliseren. ,,Heel simpel: we hopen op mensen die informatie hebben over oude appel- en peerrassen. En misschien zelfs een takje bij zich hebben.”



Reageren kan per mail: arkleefstra@online.nl

Gezocht worden de oude rassen:



Appel: Abrikoosappel, BeerscheZuur, BelgischeBellefleur, Benderzuur, Bloemzuur/Blanke Rabauw, Cemoes/Kemoesappel, Engelsche Pippin, Gamersche Zure, Goudzoet, Grauweling, Groenevelder, Grootzoet, Guldeling, Hoefappel, Holgat, Keizerskroon, KeulscheParadijs, Koningsrood, Koningszoet, Meesterappel, Melkappel, Meloenappel, Reinet van Reinsdorp, RoodeWijnappel, RoodWijnzuur, Spaanse Griet, Tuinzoet, Tuinzuur, Wasappel, Wijnzuur, WitteWijnappel, Witzoet, ZoeteJuinappel, Zomerbellefleur en ZureJuinappel.



Peer: Ananaspeer, BelgischeBakpeer, Bergamotpeer, BeurréBlanc, BeurréLatôt, Beziepeer, BlankeBezie, Bloedpeer, Boterpeer, Calabaspeer, Citroenpeer, Colmapeer, Diamantpeer, Diksteel, Foppenpeer, Fransche Madam, Haverpeer, Henegouwer, Herfstkoningspeer, Herfstmaagdenpeer, Herfstvijgenpeer, IJsbout, Kafpeer, Kalkpeer, Kamperveen, Knolpeer, Knotpeer, Kruidpeer, Langsteel, LieveVrouwenpeer/PoireMadame, Looyerspeer, Permanjepeer, ReuzenCalabas, Rooikespeer/Rookenspeer, Spekpeer, Strooppeer, Teeuwkespeer, Toppepeer, Van Diggelenspeer, Vesperpeer, Vleeschpeer, Waalkanter en Zomerwijnpeer.