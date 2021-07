Zomerschool om peuters in Overbetuwe taalvaardiger te maken: ‘Overal zit een gedachte achter’

Pedagogisch medewerker Loes Bierman benoemt tijdens het spelen nadrukkelijk de voorwerpen in de waterbak, legt de nadruk op de kleuren, vormen en het formaat. De Zomerschool is dit jaar voor het eerst open op vijf peuterspeelzalen die aangesloten zijn bij de Stichting Peutercentra Overbetuwe. Naast de Lammerts van Buerenschool in Zetten kunnen peuters ook terecht in Elst (twee locaties), Heteren en Valburg.



Het gaat om peuters met een zogeheten VVE-indicatie, die het consultatiebureau geeft bij taalachterstand. ,,We willen vooral dat de kinderen het fijn hebben en spelenderwijs de taal oppikken. Dan gaan ze met een zo goed gevuld rugzakje naar de basisschool’’, legt Bierman uit. Overbetuwe subsidieert de opvang.

Quote Hier leren ze de Nederland­se taal. Het is vaak juist beter om thuis de eigen taal te spreken

Deze zomer voor het eerst

De Stichting Peutercentra Overbetuwe (SPO) biedt dit jaar voor het eerst peuteropvang in de zomervakantie. Veelal aan kinderen met een taalachterstand en niet-Nederlandstalige ouders. ,,Hier leren ze de Nederlandse taal. Het is vaak juist beter om thuis de eigen taal te spreken.’’



Ongeveer 20 procent van alle peuters op de dertien Overbetuwse locaties van SPO komt daar met een taalachterstand. Tijdens de Zomerschool geldt dat voor 100 procent van de opgevangen kinderen en is de opvang exclusief voor hen.

Quote Kinderen pikken taal makkelijk op. Maar het is wel belangrijk dat ze het goed leren

Taalverlies in vakantie

Landelijk onderzoek wijst uit dat jonge kinderen in de zes weken van de zomervakantie een deel van hun taalvaardigheid verliezen, zowel in de peuteropvang als in het basisonderwijs. Dat geldt voor kinderen met Nederlands sprekende ouders, maar meer nog voor kinderen waar thuis Nederlands niet de voertaal is. Overbetuwe hoopt met subsidie van het Rijk en de zomerschool dat ‘taalverlies’ zo klein mogelijk te houden. ,,Al moet je het thuis niet Nederlands spreken niet te zwaar maken. Kinderen pikken taal makkelijk op. Maar het is wel belangrijk dat ze het goed leren’’, zegt pedagogisch medewerker Loes Bierman.



,,Daarom is het beter dat kinderen met een anderstalige ouder of ouders thuis juist in de eigen taal spreken en niet in gebrekkig Nederlands met hun ouders gaan praten. Want fout aangeleerd taalgebruik is lastiger om weer af te leren.’’

Drie van de zes weken

SPO biedt dit jaar voor het eerst peuteropvang via de Zomerschool. Dit jaar gaat het om drie van de zes vakantieweken. ,,We willen de kinderen vooral in een vertrouwde omgeving en met vertrouwde gezichten opvangen. Het is belangrijk dat ze zich op hun gemak voelen. Maar we kregen het dit eerste jaar roostertechnisch niet voor elkaar om zes weken opvang te bieden.’’

Quote Zo kun je de kinderen spelender­wijs het verschil uitleggen tussen groot, klein, grootst, kleinst en ook meteen de verschil­len in vorm, kleur en dergelijke bespreken. Loes Bierman, Pedagogisch medewerker Woutertje Plas.

Overal gedachte achter

Op de Lammerts van Buerenschool in Zetten, een van de vijf zomerschoollocaties, hebben de kinderen het ondertussen goed naar hun zin. Ze kunnen vooral lekker spelen en worden voorgelezen. In de speelzaal bieden een speelhoekje, een tent, een zandbak en een waterspeelplaats meer dan genoeg om een leuke dag te hebben. Wat meteen opvalt is de ‘taligheid’ van de begeleiders. ,,Ja, we benoemen echt alles wat we doen. Zo breng je kinderen spelenderwijs taalvaardigheid bij. Overal zit ook een gedachte achter, we doen niets zomaar’’, legt Bierman uit.



,,Neem de schepjes in de zandbak maar als voorbeeld. Dat zijn drie verschillende. Zo kun je de kinderen spelenderwijs het verschil uitleggen tussen groot, klein, grootst, kleinst en ook meteen de verschillen in vorm, kleur en dergelijke. En ze leren ook veel van elkaar. Ook daarom is het belangrijk om in de zomer toch opvang te bieden.”