Zowel politieauto als Peugeot van inbreeksters belandt in de sloot in Elst

ARNHEM - Een achtervolging in Elst is woensdag voor twee politieagenten geëindigd in een nat pak, maar ook met twee aanhoudingen. Zowel de politieauto als de Peugeot van de verdachte dames (28 en 33 jaar oud) eindigde langs de Hollanderbroeksestraat in de sloot.

De vrouwen worden verdacht van het plegen een inbraak in een huis aan de Morgenster in Elst. Een getuige had de twee eerder op de dag al gezien en vond de situatie verdacht. Hun auto, een grijze Peugeot met Frans kenteken, werd later gezien in Elst. Agenten zetten daarop de achtervolging in.

De dames gingen er met hoge snelheid vandoor, terwijl ze volgens de politie gevaarlijke manoeuvres maakten in de Koninginnebuurt. Bij het kruispunt met de Hollanderbroeksestraat raakte de politieauto de Peugeot kort aan, waardoor de wagen van de agenten van de weg raakte en in de sloot belandde. De dienders raakten daarbij niet gewond.

In de sloot

De auto met de vrouwen strandde enkele honderden meters verderop, en belandde óók in de sloot. De agenten hebben de twee vervolgens in de kraag kunnen vatten. Er is gezocht naar een mogelijke derde verdachte, maar dat heeft niets opgeleverd.

De buit is teruggevonden in de auto en in beslag genomen, net als de auto van het duo. Forensisch rechercheurs doen onderzoek naar de buit en de auto. De politie heeft ook een buurtonderzoek gedaan, maar heeft nog een aantal vragen. Zo wil de recherche in contact komen met getuigen van de inbraak én mensen die gezien hebben hoeveel personen er in de grijze Peugeot zaten.

De auto van de inbreeksters; een grijze Peugeot. © Politie Overbetuwe