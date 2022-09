19-jarige automobilist raakt gewond als hij op verkeerde weghelft belandt en tegen vrachtwagen botst op Maas en Waalweg

De bestuurder van een personenauto reed in de richting Nijmegen en belandde door onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft. Daar kwam hij rond 07.45 uur in botsing met een vrachtwagen die in de richting Druten reed. De 19-jarige is naar het ziekenhuis gebracht. De personenauto raakte bij het ongeval een deur en een wiel kwijt.

Een vrachtwagen kwam tot stilstand in een nabijgelegen maïsveld en heeft even in brand gestaan. Het vuur is met eigen brandblussers geblust. De bestuurderscabine is zwaar beschadigd. In de vrachtwagen zaten twee personen die allebei naar het ziekenhuis zijn afgevoerd, maar zij hebben geen ernstig letsel opgelopen.