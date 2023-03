3 in plaats van 1: Huis in Beuningen opgeofferd voor drie flexappartementen

Het begint een beproefd concept te worden bij woningcorporatie Woonwaarts: het snel neerzetten van prefabwoningen voor jongeren en ouderen. Nu is Beuningen aan de beurt. Daar wordt een grote eengezinswoning ‘verdubbeld’ aan de Fazantlaan. Een nieuw experiment.

Eigenlijk is het een verdrievoudiging. De sloophamer ging maandag in het hoekhuis en binnen vijf weken komen op dezelfde plek drie appartementen. De gelukkige huurders van de twee bovenverdiepingen worden jongeren vanaf 23 jaar die uit de directe buurt komen. De begane grond is gereserveerd voor lokale ouderen vanaf 55 jaar.

Opoffering huis

Woonwaarts directeur-bestuurder Antoine Pekel ziet dat er in Beuningen een grote vraag is naar kleinere woningen. ,,Daarom doen we nu een proef met het als het ware verdubbelen van een grote woning. Het is een creatieve oplossing om snel betaalbare en passende woningen te kunnen verhuren.”

Vorig jaar voerde de woningcorporatie onderhoudswerkzaamheden uit aan 107 woningen in dezelfde wijk. Daar kwam een grote hoekwoning vrij die Woonwaarts zeer geschikt vond om op te offeren aan de proef. Drie appartementen in plaats van een huis. Het volume van het gebouw wordt vergelijkbaar met dat van de eengezinswoning.

Gasloos

De appartementen zijn zo’n 40 vierkante meter groot en hebben een slaapkamer. Elk appartement is gasloos, krijgt een warmtepomp en is aangesloten op twee zonnepanelen. De appartementen hebben een eigen buitenberging en eigen voordeur. De voortuin wordt gedeeld. Huurprijs per maand: 647 euro.

Mochten er niet genoeg wijkgenoten interesse hebben voor de appartementen, dan komen de huizen op de markt via Entree, de portal voor woningzoekenden in de regio Arnhem-Nijmegen.

Meer flexwoningen

Woonwaarts wil in de gemeente Beuningen tot 2030 ongeveer 250 sociale huurwoningen bouwen. Op welke plekken is nog onderwerp van gesprek met de gemeente. Om snel extra huizen te bouwen, wil de corporatie ongeveer vijftig flexwoningen neerzetten. Deze staan gepland in Ewijk en Winssen.

Volledig scherm De sloop van de woning van bovenaf gezien. © Eveline van Elk

