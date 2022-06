75.000 euro om renovatieplan Winssense Van Ghentplein verder uit te werken

Een overkoepelend plan

En wat doen we met De Klef?

Kritiek was er wel. De onderbouwing van het initiatiefvoorstel vonden veel partijen ondermaats. Waar geven we 75.000 euro aan uit?, was een vraag. Hoe verdelen we het geld uit het fonds waar jaarlijks door Geertjesgolf geld in wordt gestort eigenlijk en waaraan besteden we het?, was een andere. Over dat laatste wordt binnenkort doorgepraat, beloofde wethouder Pascal Cobussen.