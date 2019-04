A50 in file top-10 ANWB: ‘Gelderland en Noord-Brabant moeten verbreding voorfinancieren’

Wijchen ligt wakker van Beuningse windmolens

1 april BERGHAREN/ EWIJK - Met name voor haar Bergharense ingezetenen, zit de Wijchense politiek met de Beuningse windmolenplannen rond Knooppunt Ewijk in de maag. Omdat ‘inmenging’ in Beunings beleid ongewenst is, moet de Bergharense bevolking beter door de gemeente Wijchen geïnformeerd worden, vindt ze.