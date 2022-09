Aanleg zonnepark zandwinplas Geertjesgolf gestart: beton en staanders voor 7639 panelen

Hoofdpijn­dos­sier zandwin­ning: gefrus­treer­de raadsleden en boze burgers zijn een slecht teken

ANALYSE - De geluidsoverlast die de zandwinning in Winssen oplevert is een hoofdpijndossier geworden. De gemoederen raken verhit, het vertrouwen daalt. Dat is een slecht teken.

6 juli