Al halfjaar is het doodstil bij dit bekende wokrestaurant. Wat is er loos?

Beuningse sin­ger-songwriter Marike Jager is terug: ‘Drie kinderen hebben, dat is pas rock & roll’

10 september BEUNINGEN - Postnatale euforie straalt er af van de nieuwe, vijfde plaat van Marike Jager. Hey are you OK heet het album waarmee de singer-songwriter uit Beuningen een rentree maakt aan het albumfront. En of Jager oké is, na een periode waarin ze in vijf jaar twee zonen en een dochter kreeg.