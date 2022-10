Alle chalets op de Asdonck zijn bewoond, nog een tiental mensen reist na uit Polen

Het heeft bewust even heeft geduurd voordat alle chalets bewoond waren. Terwijl de eerste bewoners zich er vestigden, werd het terrein nog verder ingericht en moesten andere chalets nog helemaal gebruiksklaar worden gemaakt.

Daarna werden elke week drie huisjes vrijgegeven voor bewoning. De gemeente wilde zo de administratie en ook het wegwijs maken van de vluchtelingen in Beuningen zorgvuldig doen.

Inmiddels wonen er 138 volwassenen en 58 kinderen op het terrein. Dat worden er nog iets meer. Een tiental mensen reist nog na vanuit Polen om bij familie in te trekken. Dat telt op tot een uiteindelijk totaal van ongeveer 215 mensen.

Kinderopvang

In ieder chalet is plek voor vier tot zes mensen. Veelal wonen er meerdere gezinnen in een chalet.

Tijdens hun verblijf in Beuningen gaan kinderen in de basisschoolleeftijd naar het reguliere basisonderwijs of naar een schakelklas in het gebouw van school voor speciaal onderwijs Klaver Vier. Oudere kinderen gaan naar het Pontem College in Nijmegen.

Voor niet-schoolgaande kinderen is, als de ouders werken, kinderopvang beschikbaar in De Vuurvlinder.

De Tinnegieter

De gemeente Beuningen vangt al sinds maart Oekraïense vluchtelingen op. Eerst was dat in de crisisnoodopvang in sporthal De Tinnegieter. De noodopvanglocatie in de chalets op de Asdonck is er voor maximaal vijf jaar.

Naast de gezinnen in de chalets wonen er ook nog 27 Oekraïense vluchtelingen in gastgezinnen in Beuningen.